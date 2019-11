CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS DONNARUMMA ULTIME / Saranno settimane di lavoro molto intense per il super agente Mino Raiola avrà molti dei suoi uomini al centro del calciomercato tra gennaio e giugno. Dal più chiacchierato Zlatan Ibrahimovic a Kean passando per Insigne e tutti gli altri, incluso anche e forse soprattutto quel Gigio Donnarumma che si prepara a vivere un altro periodo delicato con vista sul futuro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, nodo rinnovo per Donnarumma

In scadenza di contratto nel 2021, da qui a breve il giovanissimo portierone rossonero sarà chiamato ad affrontare una spinosa questione rinnovo che vede scontrarsi le esigenze di un club, il Milan, alle prese con gli stretti vincoli di Fair Play Finanziario ed un contratto, quello attualmente in vigore, che prevede un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione al quale il calciatore non vorrebbe rinunciare. Ecco perché l'ipotesi di spalmare le cifre dell'accordo su più stagioni al momento appare difficile, col rischio quindi di arrivare alla finestra estiva di mercato del 2020 con un Donnarumma giunto al suo ultimo anno di contratto.

Situazione rischiosa, che finisce per rimettere in corsa una Juventus che non ha mai spento i radar su Donnarumma

Calciomercato Milan, il piano Juventus per Donnarumma

La Juventus, come dicevamo, non ha mai perso di vista Donnarumma e l'attuale situazione contrattuale riaccende ulteriormente l'interesse. Alla luce anche del fatto che lo stesso Wojciech Szczesny in bianconero è in scadenza di contratto nel 2021 ed il Ds Fabio Paratici deve scegliere a questo punto se rinnovare con il portiere polacco per non arrivare, anche qui, pericolosamente vicini alla scadenza oppure aprire alle varie offerte che girano attorno all'ex Arsenal e ripartire da un nuovo portiere. Dipende da Donnarumma, scrive 'La Gazzetta dello Sport': le prossime settimane serviranno agli uomini mercato juventini per capire i margini di manovra con il Mian e l'offerta da formulare, che prevederebbe l'inserimento di contropartite tecniche. Difficile che lo stesso Szczesny decida di passare a Milano, occhio a Demiral e Rugani che piacciono in casa Milan. Ed in questo senso Paratici spera che sia lo stesso Milan a fare il primo passo a gennaio chiedendo uno dei due difensori per intavolare i discorsi sul portiere. Il primo passo sarà però con il giocatore, che in passato rifiutò i bianconeri. Ma ora, scrive la 'Rosea', l'aria è cambiata sia per il giocatore che per il Milan. La missione Juventus è cominciata.

