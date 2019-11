CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC NAPOLI WEGERUP / In questi giorni le voci di calciomercato in Italia si concentrano su degli argomenti precisi. A fare da padrone le indiscrezioni su Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, altro tema caldo oltre al portoghese. Il campione svedese ha calamitato le attenzioni di diversi club in Serie A dopo il suo addio, divenuto ufficiale alla MSL. Il bomber classe '81 resta un sogno per molti, un obiettivo per pochi, una suggestione per alcuni. Milan e Napoli sono le squadre, ad oggi, più accreditate per diversi motivi, con il Bologna che non molla e tutte le altre che sognano.

Calciomercato Milan e Napoli, Ibrahimovic: le rivelazioni dell'amica giornalista

Quale sarà la prossima destinazione di Zlatan Ibrahimovic? È questa la domanda che ricorre sempre più spesso nei discorsi di calciomercato. La curiosità è tanta, soprattutto dopo il tweet in cui ha annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy e alla MSL. "Ora tornate a guardare il baseball", la provocazione dello svedese. Il 38enne attaccante sta riflettendo sul suo futuro, l'Italia potrebbe essere la possibilità più concreta. Dal Napoli al Milan fino al Bologna, con la speranza chiamata Sinisa Mihajlovic.

A sentire le parole di Jennifer, giornalista svedese e amica di Ibrahimovic, sembra una corsa a due tra i rossoneri e i felsinei.

"Sono voci, non c’è una concretezza. C’è gente che sogna e spera, ma mai dire mai. Zlatan stima la squadra e Napoli come città, avrebbe il sogno di terminare lì la sua carriera", la rivelazione della Wegerup, intervistata da 'Radio Punto Nuovo'. Per l'ex PSG e United c'è bisogno di una piazza che lo venerdi: "A Zlatan piace molto essere accolto, sentirsi il Re che arriva ed essere acclamato. Ma lui non è stupido, rischierebbe molto perché la MLS non è la Serie A. In Italia ci sono difensori molto forti e 38 anni non sono pochi, lui non è stupido e non credo rischierà. A 'San Siro', soprattutto vista la situazione attuale dei rossoneri, sarebbe di certo accolto in maniera trionfale. La Wegerup, però, sottolinea il legame forte che è rimasto con il Milan.

Calciomercato Milan e Napoli, Ibrahimovic shock: sarà addio al calcio?

Non solo, perché per Zlatan Ibrahimovic c'è anche la possibilità di un clamoroso addio al calcio. Jennifer Wegerup, giornalista svedese per 'Aftonbladet' e corrispondente per 'La Gazzetta dello Sport', ha ammesso l'ipotesi: "Potrebbe essere. Nel 2011 disse che non sarebba mai arrivato a giocare fino a 38 anni come Pippo Inzaghi. Adesso è forte, ma forse è arrivato il momento di salutare tutti". Una decisione, però, lo svedese non l'ha ancora presa: "Sta ancora pensando al da farsi, ma se verrà in Italia sarà perché ancora non ce la fa a dire addio al calcio, sa che dopo lo aspetta un grande vuoto”.

