CALCIOMERCATO LIPPI CINA SERIE A / Via dalla Cina: la sconfitta contro la Siria ha spinto Marcello Lippi a dare le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale cinese. Una rottura che era nell'aria viste le polemiche delle ultime settimane, con l'ex Ct dell'Italia nella bufera per la sua presunta poca presenza al fianco della squadra. Il ko di quest'oggi ha spinto Lippi a dare le dimissioni dall'incarico di selezionatore della Cina con una conferenza stampa in cui non sono mancate le accuse anche ai calciatori.

Cina, sfogo e dimissioni per Lippi: "Colpa mia"

Dopo la sconfitta contro la Siria, Lippi in sala stampa ha annunciato le sue dimissioni e si è attribuito la colpa dell'insuccesso: "Se i giocatori in campo hanno paura, se non mostrano voglia di lottare, coraggio, desiderio, la responsabilità è dell'allenatore e per questo motivo mi dimetto. Ho uno stipendio alto, anzi altissimi e devono prendermi tutte le responsabilità. Le dimissioni sono irrevocabili: da oggi non sono più il ct della Cina".

Frasi che aprono ora un vuoto sulla panchina della Nazionale orientale che potrebbe anche vedere l'approdo di un altro big come Mourinho

Calciomercato, futuro Lippi: niente panchina in Serie A

Le dimissioni da ct della Cina aprono interrogativi sul futuro di Lippi: l'ex Inter e Juventus difficilmente siederà nuovamente su una panchina di club in Serie A, come spiegato da lui stesso qualche mese fa. "Ho già fatto quello che dovevo fare nel calcio italiano, ho fatto questa bella esperienza nel calcio cinese e poi finirà la mia carriera di allenatore. Poi vedremo se farà qualcos'altro a livello dirigenziale". Niente panchina quindi, ma non è esclusa un possibile ruolo da dirigente: oltre che per la Nazionale (si era parlato di un ruolo da direttore tecnico all'epoca di Ventura), Lippi è stato in passato accostato anche al Milan sempre come dirigente. Ora che l'avventura in Cina è terminata, l'idea potrebbe far gola a qualche club nostrano...

