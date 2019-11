QUALIFICAZIONI EURO 2020 RISULTATI / Non c'è solo Ronaldo in copertina nel giovedì sera dedicato alla qualificazioni ad Euro 2020: se CR7 è stato il protagonista nel 6-0 rifilato dal Portogallo alla Lituania con una tripletta (qualificazione però rinviata), Kane è il man of the match di Inghilterra-Montenegro. Tripletta anche per lui nel 7-0 degli inglesi che conquistano la qualificazione. Soffre ma vince la Francia contro la Moldavia: transalpini e Turchia ottengono il pass per la rassegna continentale, così come la Repubblica Ceca, vittoriosa contro il Kosovo.

Ildi Ronaldo invece, come detto, dovrà giocarsela nell'ultima giornata: basterà vincere contro ilper strappare la qualificazione ai danni dellache sfiderà l'già qualificata.

Ecco risultati, marcatori e classifica delle partite della serata:

Gruppo A

REP. CECA-KOSOVO 2-1: 49' Nuhiu (K), 71' e 79' Kral (RC)

INGHILTERRA-MONTENEGRO 7-0: 11' Oxlade-Chamberlain (I), 18', 24' e 37' Kane (I), 30' Rashford (I), 66' aut. Sofranac (I), 87' Abraham (I)

Classifica: Inghilterra 18, Rep. Ceca 15, Kosovo 11, Montenegro 3, Bulgaria 3.

Gruppo B

PORTOGALLO-LITUANIA 6-0: 7' su rig., 22' e 65' Ronaldo, 52' Pizzi, 56' Paciencia, 63' Bernardo Silva

SERBIA-LUSSEMBURGO 3-2: 11' e 43' Mitrovic (S), 54' Rodrigues (L), 70' Radonjic (S), 75' Turpel (L)

Classifica: Ucraina 19, Portogallo 14, Serbia 13, Lussemburgo 4, Lituania 1

Gruppo H

TURCHIA-ISLANDA 0-0 (giocata alle 18)

ALBANIA-ANDORRA 2-2: 6' Balaj (AL), 18' e 48' Martinez (AN), 55' Manaj (AL)

FRANCIA-MOLDAVIA 2-1: 9' Rata (M), 35' Varane (F), 79' Giroud (F)

Classifica: Francia 22, Turchia 20, Islanda 16, Albania 13, Andorra 4, Moldavia 3