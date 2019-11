JUVENTUS RONALDO SARRI / Ventidue minuti per mettere a segno due gol, nella ripresa arriva anche il tris per dimostrare a tutti che Cristiano Ronaldo non è ancora da rottamare: questo il messaggio che sui social arriva da parte dei tifosi della Juventus. I sostenitori bianconeri esultano per la tripletta in Portogallo-Lituania del loro numero 7 e ne approfittano per chi negli ultimi giorni aveva messo in dubbio l'integrità fisica del calciatore e la sua capacità di essere ancora decisivo.

Ma i tweet che arrivano dopo i tre gol di Ronaldo non sono indirizzati soltanto ai critici: c'è anchesul banco degli imputati ed in molti chiedono spiegazioni all'allenatore della

Juventus, tripletta Ronaldo: tifosi contro Sarri

Il riferimento è alla spiegazione data da Sarri alla sostituzione contro il Milan: un problema fisico con un fastidio al ginocchio che Ronaldo si porterebbe dietro da un mesetto e che condizionerebbe il suo stato di salute. Una spiegazione che, vista la prestazione di CR7, non è stata confermata sul campo: in Nazionale il portoghese ha ritrovato per miracolo forma fisica e gol, zittendo tutte le polemiche. Così i tifosi della Juventus si domandano cosa possa provocare una così marcata differenza di rendimento: dalla posizione in campo agli scarsi rifornimenti che gli assicurano i suoi compagni, tante ipotesi con un unico denominatore comune. C'è Sarri sul banco degli imputati.

