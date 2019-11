CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL ARSENAL OFFERTA / Nelle amichevoli pre stagionali Merih Demiral aveva letteralmente rubato l'occhio facendo pensare addirittura che potesse ritagliarsi uno spazio importante nella difesa della Juventus. Sarri però non gli ha concesso grosse opportunità (una sola presenza in Serie A), nonostante l'infortunio di Giorgio Chiellini e le prestazioni non sempre convincenti della coppia Bonucci-de Ligt. L'ex centrale del Sassuolo è finito quindi fin troppo presto nel dimenticatoio divenendo in breve periodo addirittura possibile pedina in uscita. Demiral è stato in tal senso spesso accostato al Milan con Boban e Maldini che sembravano interessati già la scorsa estate. A dispetto dello scarso minutaggio il difensore turco è riuscito comunque a costruirsi la sua cerchia di estimatori, persino fuori dai confini nazionali.

Calciomercato Juventus, osservatori dell'Arsenal per Demiral

Secondo quanto rivelato dal 'Guardian' sulle tracce di Demiral ci sarebbero quindi anche i 'Gunners' che hanno mandato i loro scout a Istanbul per seguire il difensore con la sua nazionale, che affronta l'Islanda. L'Arsenal secondo la testata britannica, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per aggiudicarsi l'ex centrale del Sassuolo che con Sarri proprio non riesce a ritagliarsi spazio.

