CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Da ieri la MLS è ufficialmente 'orfana' della sua star, Zlatan Ibrahimovic. Con grande umiltà (macché...), il campione svedese si è congedato dai Los Angeles Galaxy rimettendosi di fatto sul mercato, a meno che non dovesse optare per un clamoroso - ma non troppo, visto che ha 38 anni - ritiro dal calcio giocato. Qualche ora dopo il suo annuncio e il successivo comunicato del club statunitense, sono cominciati a circolari i nomi per la sua 'pesante' eredità. A dire il vero, uno nello specifico: Edinson Cavani. Il bomber uruguagio è in scadenza con il Paris Saint-Germain e negli ultimi mesi è stato accostato sia a club di Serie A, dove ha militato con le maglie di Palermo e Napoli, che all'Atletico Madrid. A quanto pare i Galaxy hanno già intrapreso i primi contatti col 'Matador', che il prossimo febbraio compierà 33 anni.

Un futuro in MLS potrebbe averlo anche il top del nostro campionato, Cristiano Ronaldo.

Oggi più che mai il portoghese è al centro delle discussioni dopo la rabbia e il comportamento tutt'altro che encomiabile durante e dopo la sua sostituzione divenuta ormai famosa e decisa da Maurizioall'inizio del secondo tempo della sfida col Proprio il rapporto col tecnico, smentito con prepotenza - a proposito delle sue condizioni fisiche - ai giornalisti presenti a margine del tour della 'Seleçao' a Vale do Garrão , potrebbe avere una incidenza importante sulla eventuale decisione di chiudere il rapporto con la Juventus in anticipo di due anni, cioè a, rispetto alla naturale scadenza del contratto, ovvero giugno 2022.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e la 'tentazione' MLS: le possibili destinazioni negli USA

L'avventura negli Stati Uniti potrebbe essere una grande 'tentazione', una opportunità da cogliere al volo per chiudere in bellezza una straordinaria (a dir poco...) carriera ma pure per 'allargare' i suoi orizzonti commerciali, come si dice oggi per espandere un brand - il suo - già fortissimo. Gli stessi Los Angeles Galaxy potrebbero pensare a CR7, ma occhio anche all'Inter Miami di Beckham e al New York City (la proprietà è la stessa del Manchester City, che più volteha provato a strapparlo al Real) dove ha concluso la carriera Pirlo.

