JUVENTUS NAPOLI HAALAND BAYERN / Erling Haaland fa impazzire le big d'Europa. Il gioiello del Salisburgo sta continuando ad incantare soprattutto in Champions League, dove ha già realizzato 7 reti colpendo per ben tre volte il Napoli nelle due sfide contro gli azzurri di Ancelotti. Il giovane centravanti norvegese fa gola anche al club di De Laurentiis, senza dimenticare il pressing della Juventus in Serie A.

Per restare aggiornato sulle trattative di calciomercato e le ultime news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Juventus, il retroscena su Haaland. Paratici torna all'assalto

Juventus e Napoli, obiettivo Haaland: concorrenza agguerrita

Il sodalizio bianconero ha individuato in Haaland il possibile centravanti del futuro e già in passato aveva messo gli occhi sul classe 2000, prima che l'ex Molde si trasferisse al Salisburgo.

La concorrenza però è agguerrita per il giocatore, che ha già messo a referto 26 gol tra campionato e Champions nella stagione in corso.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Haaland e i suoi fratelli: il vento del nord intriga la Serie A

Calciomercato, il Bayern Monaco pensa ad Haaland per il dopo Lewandowski

Napoli, Juventus ma anche Real Madrid e Manchester United su Haaland. La lista delle corteggiatrici aumenta per il 19enne bomber, visto che pure il Bayern Monaco starebbe affilando le armi per il cartellino del norvegese come riporta 'Kicker'. Il club campione di Germania avrebbe individuato in Haaland il profilo ideale per il dopo Lewandowski e sarebbe pronto a recapitare al Salisburgo un'offerta da 35-40 milioni di euro. Pochi, considerando che la società austriaca valuterebbe il proprio gioiello intorno ai 100 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE --->

Calciomercato Juventus, da Pogba a Gabriel Jesus: gli obiettivi Premier di Paratici

Calciomercato, il Barcellona spaventa Juventus e Inter per il post-Rakitic

Calciomercato, la Juve risponde all'Inter: altro scambio per Allan!