CALCIOMERCATO ATALANTA PERCASSI IBRAHIMOVIC MILAN / Ormai è ufficiale: l'avventura di Zlatan Ibrahimovic in MLS si è conclusa con l'eliminazione nei playoff contro i rivali cittadini di Los Angeles. Lo svedese ha salutato a modo suo il campionato americano e i Galaxy con un annuncio arrivato nella serata di ieri. Parole nette e mai banali quelle del gigante di Malmo, che ora dovrà trovare una nuova sistemazione, con l'Italia che potrebbe tornare nel suo destino. Bologna e soprattutto Milan sognano di riportare in Serie A Ibrahimovic che farebbe comodo praticamente ad ogni squadra del nostro campionato.

La sterilità offensiva dei rossoneri potrebbe quindi essere risolta con il fenomeno ex Juventus ed Inter, capace anche di ridare entusiasmo alla folla. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Calciomercato Atalanta, l'annuncio di Percassi sul futuro di Ibrahimovic

Antonio Percassi, il presidente dell’Atalanta, durante l’inaugurazione dell’Accademia giovanile Mino Favini ha risposto in modo netto ad una domanda di calciomercato riguardante lo stesso Ibra: "Ibrahimovic è un grandissimo giocatore, ma non possiamo permettercelo. Noi siamo dei poveretti... Non abbiamo le entrate dei grandi club, pur con risultati miracolosi restiamo una realtà provinciale coi piedi per terra. A certe cifre non possiamo competere.". Lo svedese non sarà quindi la prossima suggestione dei nerazzurri che continuano a lavorare sulla progettualità. Lo sa bene Percassi che ha continuato: "Cedere Kulusevski o chiunque altro? A fine campionato si valuta, ma alle nostre condizioni".

