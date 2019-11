JUVENTUS RONALDO PORTOGALLO CONDIZIONI / Giorni estremamente movimentati per Cristiano Ronaldo dopo le due sostituzioni in rapida successione contro Lokomotiv Mosca e Milan e la conseguente uscita dal campo anticipata proprio nela sfida vinta dalla Juventus contro i rossoneri. Tante polemiche e dubbi crescenti sulla condizione fisica reale di CR7 che questa sera sarà impegnato contro la Lituania in una sfida delicatissima per la qualificazione ai prossimi Europei. Il fuoriclasse lusitano ha però rotto il silenzio facendo maggiore chiarezza dal ritiro del Portogallo e tranquillizzando i suoi tifosi in vista dei prossimi impegni. Ronaldo infatti ha parlato di se in terza persona ai giornalisti presenti a margine del tour della 'Seleçao' a Vale do Garrão, come riportato da 'TVI': "Per aprire il telegiornale dite che il capitano sta molto bene. Il capitano non sta bene, sta molto bene.

Il saldo è sempre positivo". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Parole decise e chiarissime quelle del numero 7 di Portogallo e Juventus che così facendo di fatto 'smentisce' quanto affermato da Sarri nelle ultime uscite pubbliche riguardo le condizioni fisiche del calciatore. Dopo le polemiche post Juventus-Milan, Ronaldo sembra quindi prontissimo al riscatto, già a partire da questa sera.

