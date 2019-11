TENNIS MASTERS BERRETTINI / Storico Matteo Berrettini. Nonostante fosse già eliminato prima di scendere in campo, il tennista romano supera in due set Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 6-3, conquistando la prima vittoria di sempre per un italiano alle ATP Finals.

Il numero 8 del mondo corona così una grande stagione, impreziosita dall'entrata in top-ten e appunto dalla qualificazione per ildi Londra.

Per restare aggiornato sulle trattative di calciomercato e le ultime news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE --->ATP Finals, Djokovic-Berrettini: l'azzurro ko in due set

Tennis, Berrettini fa la storia: prima vittoria italiana al Masters

Berrettini fa dunque meglio di Panatta e Barazzutti, che rispettivamente nel 1975 e nel '78 uscirono sempre sconfitti dal torneo dei 'Maestri'. Di fronte ad un Thiem già qualificato come primo nel raggruppamento Borg, l'azzurro ha conquistato il primo set giocando un tie-break praticamente perfetto e poi prendendo il largo nel secondo con il break decisivo a metà parziale. Berrettini, emozionato nell'intervista a fine partita ("Spero di essere nuovamente qui il prossimo anno"), nei giorni scorsi aveva perso in due set le sfide contro i mostri sacri Djokovic e Federer.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE --->

Calciomercato, il Barcellona spaventa Juventus e Inter per il post-Rakitic

Calciomercato, la Juve risponde all'Inter: altro scambio per Allan!

Juve, Inter e Milan, bomber con la valigia: Mandzukic, Ibrahimovic e Giroud infiammano il mercato