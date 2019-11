CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS BARCELLONA SUAREZ LAUTARO MARTINEZ ICARDI/ I grandi club si distinguono dagli altri per la capacità di programmazione ed innovazione nel corso degli anni, compiendo scelte dolorose in sede di calciomercato, ma a volte necessarie per la crescita continua della società. Uno di questi è di certo il Barcellona di Lionel Messi, colosso del calcio europeo che, già nelle ultime settimane, ha iniziato il casting per rimpiazzare Luis Suarez, attaccante 32enne ex Liverpool ed Ajax. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', i nomi che potrebbero succedere al Pistolero sono di quelli roboanti. A partire da Lautaro Martinez, ormai da tempo nella lista dei desideri del Barcellona, e in crescita esponenziale all'Inter dopo il passaggio di Mauro Icardi al PSG.

Proprio Maurito è un altro di questa lista dei magnifici sette, viste le super prestazioni ed i gol che sta inanellando con la maglia del club parigino.

Calciomercato, non solo Lautaro e Icardi: gli altri big nel mirino del Barcellona

Mundo Deportivo in questa short list da urlo non ha perà menzionato soltanto giocatori legati all'Inter. Ad esempio, spicca il nome di Erling Braut Haaland, bomber in ascesa del Salisburgo, nel mirino anche della Juventus di Fabio Paratici per il reparto offensivo del futuro. Non solo, ecco anche Kylian Mbappe, stella del calcio globale e anche lui, come Icardi, in forza al PSG di Thomas Tuchel. Spostandoci dalla Francia alla Germania, troviamo invece il nome di Robert Lewandowski, che sta distruggendo ogni tipo di record in BundesLiga. Da un paese della birra all'altro passiamo all'Inghilterra, dove i profili caldissimi sono quelli di Harry Kane, alfiere del Tottenham di Mauricio Pochettino, e Pierre Emerick Aubameyang, bomber dell'Arsenal di Unai Emery.

