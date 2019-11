SONDAGGIO CALCIOMERCATO.IT RAIOLA POGBA KEAN BALOTELLI INSIGNE/ Non è un grandissimo momento per alcuni dei giocatori assistiti dal super procuratore Mino Raiola. L'agente italiano, sempre al centro dei riflettori, oltre ad avere giovani in rampa di lancio come Justin Kluivert, deve far fronte ad alcune situazioni spinose fra le quali spiccano quelle di quattro giocatori, due di Serie A e due di Premier League: Mario Balotelli, Lorenzo Insigne, Paul Pogba e Moise Kean.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Ibrahimovic e Kean a Suso: i nomi caldi della 'scuderia' Raiola

Nel sondaggio sull'account Twitter di Calciomercato.it, vi abbiamo chiesto chi fra questi 4 abbia più urgenza di cambiare squadra nelle prossime finestre dei trasferimenti. Con il 45% delle preferenze ha avuto la meglio Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, accostato negli ultimi mesi alla Juventus ed al Real Madrid.

Calciomercato, non solo Pogba: gli altri giocatori che completano il podio

Al secondo posto del sondaggio ecco Lorenzo Insigne. Il fantasista del Napoli sembra sempre più in rottura con l'ambiente azzurro ed ha ottenuto il 27%. Tre punti percentuali in più rispetto a Moise Kean, attaccante trasferitosi nell'ultima estate di calciomercato dalla Juventus di Fabio Paratici all'Everton. All'ultimo posto invece, fuori dal podio, troviamo Mario Balotelli che ha ricevuto soltanto il 6% dei voti totali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, da Pogba a Gabriel Jesus: gli obiettivi Premier di Paratici