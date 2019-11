CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ ROMA GIUFFREDI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj fra gli altri, ha parlato del futuro del terzino albanese, ormai ai margini nel Napoli di Carlo Ancelotti: "Qualsiasi cosa dovesse succedere, ci saranno dei risultati importanti.

Se dovessimo andarcene faremo quello che andava fatto in estate, in caso di permanenza, gli azzurri perderanno invece il giocatore a parametro zero".

Calciomercato Napoli, Giuffredi avvicina Hysaj alla Roma

Giuffredi è poi entrato nello specifico sulla Roma, club che avrebbe potuto portare Hysaj in giallorosso già nel calciomercato estivo: "Il Napoli un anno fa poteva incassare ben 50 milioni di euro dal Chelsea per il ragazzo, e ora rischia di lasciarlo andare gratis. Un possibile scambio con Florenzi non mi risulta, ma il giocatore piace alla Roma, che ha bisogno di un terzino".

Infine Giuffredi ha proprio parlato della situazione di Alessandro Florenzi: "Il giocatore della Roma non viene considerato un terzino, ma Fonseca non gli sta dando spazio in nessuna posizione del campo".

