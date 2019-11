MOTO GP LORENZO RITIRO / Tutto come nelle previsioni. Jorge Lorenzo lascia le corse e la Moto GP. Il pilosta spagnolo della Honda è intervenuto in conferenza stampa da Valencia, dove nel weekend scatterà l'ultimo Gran Premio dell'anno: "Sono qua per annunciare il mio ritiro.

Questa sarà la mia ultima gara da pilota", le parole del cinque volte campione del mondo tra 250 e classe regina.

Moto GP, ritiro Lorenzo: "Non avevo più la possibilità di vincere"

Il 32enne pilota spiega così la sua decisione: "Dopo Assen l'idea di ritirarmi era una possibilità, ma non volevo prendere una decisione in maniera frettolosa. Così ho aspettato il tour in Asia, volevo vedere se avevo ancora delle motivazioni, ma così non è stato. Dopo la Malesia ho preso la decisione e l'ho comunicata. Adoro questo sport, ma adoro vincere. Mi sono reso conto che questo non è più possibile, anche se è passato poco tempo con la Honda. Non avevo la concentrazione giusta e non era realistico raggiungere l'obiettivo in poco tempo. Il momento più importante? Malesia 2010. Poi Valencia nel 2006, il primo titolo Mondiale in MotoGP, l'Asia nel 2013 che dimostra come la mente possa spingere il corpo. Infine, il mio ultimo titolo a Valencia nel 2015".

