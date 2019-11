ROMA FONSECA PELLEGRINI MKHITARYAN/ Paulo Fonseca può sorridere in questa pausa per le Nazionali, nonostante lo stop precauzionale di Gianluca Mancini, rientrato a Trigoria. Come riportato infatti dai canali ufficiali della Roma, a disposizione dell'ex tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk sono tornati due big fondamentali in vista dei prossimi impegni: Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan.

Un rientro in gruppo di grandissima importanza per Fonseca che, nelle ultime settimane, ha dovuto fare a meno di un elevato numero di giocatori titolari. Nonostante ciò, la Roma ha ottenuto risultati eccellenti, esclusa la sconfitta del Tardini contro il Parma, battendo all'Olimpico il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Carlo Ancelotti.

