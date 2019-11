Calciomercato Inter, Kulusevski nel mirino: parla il giocatore

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI ANNUNCIO/ Intervistato ai microfoni di 'Fotobollskanalen' dal ritiro della nazionale svedese, Dejan Kulusevski, stellina di proprietà dell'Atalanta ed attualmente al Parma, ha parlato del suo futuro dopo le insistenti voci di calciomercato legate all'Inter di Antonio Conte: "Se gioco bene, penso sia normale che si scriva sull'interesse dei grandi club nei miei confronti".

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, dall'Inter alla Juventus: affari da 500 milioni!

Kulusevski, stellina classe 2000, ha poi aggiunto: "Non voglio però pensare a queste cose, ho ancora un accordo fino alla fine dell'anno con il Parma. Al termine della stagione mi riunirò con il mio agente e la mia famiglia per scegliere il meglio per me. Ora non penso a nessuna società interessata". Il giocatore in forza al club ducale sta sorprendendo tutti nel campionato di Serie A ed i suoi numeri finora, sono da urlo. Già due gol e cinque assist per i suoi compagni per Kulusevski, fra i protagonisti anche nell'ultimo match del Parma in casa contro la Roma di Fonseca.

LEGGI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, affondo per Kulusevski già a gennaio: la situazione

Calciomercato, Kulusevski show: pericolo per l'Inter!