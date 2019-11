CALCIOMERCATO ROMA INTER FLORENZI POLITANO / Continua a tenere banco in casa Roma la situazione legata al futuro di Alessandro Florenzi. Come confermato da Calciomercato.it, il capitano giallorosso è finito ai margini per scelta tecnica di Fonseca e sta valutando l'addio.

Tra le squadre maggiormente interessate al laterale c'è l'di Antonio, a caccia di rinforzi in vista della sessione invernale di calciomercato

Leggi anche --->Calciomercato Roma, Fiorentina ma non solo: le ultime di CM.IT su Antonucci

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nelle ultime ore la Roma avrebbe dato il proprio gradimento ad uno scambio con Politano. L'esterno nerazzurro si trova nella stessa situazione di Florenzi e sta valutando l'addio a gennaio per rilanciarsi anche in ottica Nazionale, in vista di Euro 2020. Si profilano dunque mesi piuttosto caldi sull'asse Roma-Milano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato, da Ibrahimovic e Kean a Suso: i nomi caldi della 'scuderia' Raiola

Calciomercato, dall'Inter alla Juventus: affari da 500 milioni!

Calciomercato Milan, da Modric a Ibrahimovic: esperienza al servizio di Pioli