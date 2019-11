CALCIOMERCATO ROMA ANTONUCCI FIORENTINA GENOA SASSUOLO - Nonostante le numerose richieste ricevute nell'estate scorsa da club di Serie A e di Serie B, Mirko Antonucci è rimasto alla Roma. Il nuovo allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, ha chiesto e ottenuto la permanenza del prodotto del vivaio giallorosso a Trigoria, dopo il prestito della scorsa stagione al Pescara in cadetteria. Il 20enne esterno d'attacco ha racimolato quattro presenze tra campionato e Europa League, per un totale di soli 107 minuti. Nel frattempo, però, gli interessamenti non sono scemati e tre club del massimo campionato italiano sono pronte a sfidarsi per accaparrarsi le prestazioni del giovane calciatore.

CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla Roma.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, tra i sogni Ibrahimovic e Mertens spunta Kean!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, svolta Florenzi. Mentre Rakitic e Vidal...

Calciomercato Roma, tre club di Serie A su Antonucci

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non c'è solo la Fiorentina su Mirko Antonucci. Il giocatore è finito nel mirino anche di Genoa e Sassuolo, in vista della sessione invernale del calciomercato. Al momento, però, non si può parlare di trattative in fase così avanzata. Sotto contratto con la Roma fino al 2022, il club capitolino per la sua cessione a titolo definitivo parte da una richiesta di 4-5 milioni di euro. Nelle prossime settimane ne sapremo di più e vi terremo aggiornati.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Florenzi vuole l'Europeo: ipotesi in Serie A

Calciomercato Milan, colpo Ibrahimovic: destinazione a sorpresa... in Italia!

Calciomercato Roma, parla Smalling: "Lo United mi manca, ma..."