CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU AGENTE / Gerard Deulofeu è stato tra i calciatori più amati negli ultimi anni dai tifosi del Milan. L'esterno spagnolo che nel gennaio 2017 ha vestito il rossonero solo per circa 6 mesi è comunque riuscito a lasciare il segno. Ancora oggi a San Siro si sogna il ritorno dell'ex Barcellona, oggi in forza al Watford. Come sottolineato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, Deulofeu rappresenta il profilo ideale per il Milan e un suo ritorno a gennaio non sarebbe da escludere. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato rossonero CLICCA QUI. Il calciatore è rimasto legato alla città e ai colori rossoneri.

A confermarlo è stato lo stesso agente del classe 1994: "E' rimasto molto legato al Milan e un giorno potrebbe tornare, ma bisogna vedere come si evolveranno le cose - ammette Albert Botines ai microfoni di Sky Sport durante il Wyscout Forum 2019 - I tifosi del Milan gli scrivono sui social di tornare, a Gerard piace la Serie A e il calcio italiano e quindi un domani qualcosa potrebbe succedere. Ha firmato un contratto di 5 anni con il Watford, è legato al club con un contratto lungo e l’anno scorso ha fatto un grande campionato".

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Milan, da Modric a Ibrahimovic: esperienza al servizio di Pioli

Calciomercato, arriva l'annuncio di Ibrahimovic! Milan, Raiola prende anche Suso - VIDEO CM.IT

Calciomercato Milan, non solo Ancelotti: corsa a tre per la panchina del futuro