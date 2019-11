ATLETICO MADRID INFORTUNIO COSTA JUVENTUS / Il 'Cholo' Simeone perde Diego Costa.

Come comunicato dall'attraverso una nota ufficiale, l'attaccante spagnolo è alle prese con un'ernia al disco cervicale e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti con specialisti in neurochirurgia per valutare il trattamento da seguire e stabilire i definitivi tempi di recupero. Il 31enne rischia almeno due mesi di stop e sarà dunque costretto a saltare anche il prossimo match di Champions League contro la, in programma il prossimo martedì 26 novembre. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo