Calciomercato, da Ibrahimovic e Kean a Suso: i nomi caldi della 'scuderia' Raiola

CALCIOMERCATO RAIOLA IBRAHIMOVIC KEAN POGBA DONNARUMMA INSIGNE / Prima parte di stagione piuttosto difficile per diversi assistiti di Mino Raiola. Da Donnarumma e Insigne a Kean e Balotelli, sono infatti numerosi i giocatori sotto la procura dell'agente che stanno vivendo un periodo complicato. La maggior parte di essi sono dunque destinati a tornare ad infiammare il calciomercato. Da Ibrahimovic, Kean e Pogba a Donnarumma, Insigne e Suso, ecco tutti gli assistiti di Mino Raiola che potrebbero cambiare squadra nelle prossima sessioni di mercato.

Calciomercato, da Ibrahimovic a Pogba: tutti i possibili ritorni in Serie A

Uno dei nomi destinati ad infiammare la prossima sessione di gennaio è sicuramente quello di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha annunciato ufficialmente ieri l'addio ai Los Angeles Galaxy e da gennaio sarà libero di firmare con una squadra. L'ex Juventus, Inter e Milan è già stato accostato a numerosi club di Serie A, con i rossoneri e il Bologna su tutti. Un nuovo ritorno in Italia da parte dell'assistito di Raiola non è dunque da escludere. Così come quello di Moise Kean: l'attaccante ex Juventus ha avuto un pessimo avvio con la nuova maglia dell'Everton e potrebbe già tornare in Serie A attraverso la formula del prestito. Milan, Sampdoria e Bologna sono alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.

Infine, anche uno dei più importanti assistiti di Raiola come Pogba tornerà con ogni probabilità a far parlare di sè in sede di mercato: il centrocampista francese, attualmente ai box per infortunio, resta il grande sogno della Juventus di Agnelli e potrebbe tornare di moda soprattutto nella prossima estate.

Calciomercato Serie A, Suso verso l'accordo con Raiola: da Donnarumma a Insigne, tutti i nomi caldi

Come anticipato da Calciomercato.it, presto anche Suso potrebbe entrare nella scuderia di Raiola. L'esterno del Milan si è appena separato dal suo storico agente Alessandro Lucci e nella prossime sessioni potrebbe tornare tra i nomi più caldi in uscita. Stesso discorso per Donnarumma, con il procuratore italo-olandese che deve ancora discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 con la dirigenza rossonera, con la Juventus spettatrice interessata.

Da monitorare, infine, anche la situazione legata al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti in carriera complice anche il recente ammutinamento della squadra nei confronti della società e un suo addio non è affatto da escludere.

