CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ ICARDI / La crescita di LautaroMartinez è sotto gli occhi di tutti. Il bomber argentino con l'arrivo di Antonio Conte ha letteralmente svoltato e anche la Premier League ha messo gli occhi su Lautaro. I numeri parlano d'altronde chiaramente: la passata stagione i gol realizzati sono stati 9, 6 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 in Europa League. Ora l'ex Racing e già ad otto centri ma è a guardare il peso specifico di questi a far capire il salto di qualità fatto dal bomber. In Champions League ha infatti messo a segno ben 3 reti, due contro il Borussia Dortmund e uno al Camp Nou contro il Barcellona. Dietro a questa crescita evidente che dovrebbe portarlo, come minimo, a raddoppiare le sue marcature stagionali c'è certamente l'arrivo di Conte. Il tecnico italiano ha puntato forte su di lui ma l'argentino giova anche di un compagno di reparto come Lukaku che gli crea spazi e che ne esalta le caratteristiche. Lo stesso non si poteva dire di Mauro Icardi. I due argentini, nonostante l'ottimo rapporto fuori dal campo, non hanno giocato tantissimo insieme. Le caratteristiche dell'adesso calciatore del Psg non si sposano, infatti, alla perfezione con Lautaro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

LEGGI ANCHE --->

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: Zanetti esce allo scoperto

Inter, più di 100 milioni per Lautaro: le big lo vogliono!

L'addio di Mauro Icardi, tornato a segnare con continuità, fa ancora discutere. Una discussione però legata più alle prestazioni di Lukaku. Senza l'argentino, infatti, è evidente la maturazione di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE --->

Inter, Giroud ma non solo: Conte a caccia di un vice Lukaku

I nerazzurri hanno adesso tra le mani un campione che vale più di 100 milioni di euro. L'obiettivo dell'Inter è blindare Lautaro con un nuovo rinnovo di contratto, come dichiarato dall'agente del calciatore ai microfoni di Calciomercato.it. Entro Natale è previsto nuovo vertice per il prolungamento, precedentemente fissato per inizio novembre. Le grandi d'Europa sono pronte a fare follie per il centravanti classe 1997, diventato un punto fisso della Nazionale argentina. Non è un caso che a spingere maggiormente per Lautaro sia il Barcellona di Messi, che sta programmando il dopo Saurez. Ma l'Inter non ha alcuna intenzione di vendere il suo campione a meno che non sia lo stesso giocatore a chiederlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Inter, Marotta stregato dal nuovo Lautaro Martinez

Calciomercato, Lautaro: proposto lo scambio. L'Inter vacilla