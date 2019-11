CALCIOMERCATO GENOA AGUDELO / Kevin Agudelo fa chiarezza sul suo futuro. Il giovane centrocampista offensivo del Genoa ha parlato tramite una storia sui suoi profili social: "Vedo, leggo e sento tante cose su di me in questi giorni, ma in questo momento penso solo al Genoa.

E' il mio primo anno in Italia e sono concentrato solo sul club rossoblù che ha creduto in me - esordisce il calciatore - Sto imparando l'italiano, dalla prossima settimana migliorerò ancora di più con l'aiuto di un insegnante. Intanto vorrei precisare una cosa, visto che ho letto tante cose errate sul mio conto: non lo conosco e non so chi sia questo signor Ristivic che parla a nome mio. Il mio agente e l'unica persona autorizzata a parlare come mio rappresentante è Ronal Rico insieme all'avvocato Vincenzo Buongiovanni per l'Italia e l'Europa. Volevo chiarirlo personalmente, perché si sta creando tanta confusione inutile. Solo loro possono parlare a nome mio". Clicca qui per restare aggiornato.