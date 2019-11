CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ALLAN FABIAN RUIZ / Diciannove punti in dodici partite, settimo posto in classifica a meno cinque dalla zona Champions League. Quattro partite senza vittoria in campionato e crisi spalancata in casa Napoli, dove De Laurentiis è costretto a programmare un piano alternativo per il futuro del club, che rischia un forte ridimensionamento in caso di mancato approdo nell'Europa che conta. La prospettiva preoccupa i tifosi, ancora ignari delle svariate cessioni eccellenti che dovrebbe operare la società nelle prossime sessioni di calciomercato, quando potrebbe farsi avanti la Juventus per strappare alcuni gioielli: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Napoli, minaccia Juventus su Mertens e Allan: le ultime

Approfittando dei dissidi tra calciatori, società e tifosi, la Juventus potrebbe pianificare alcuni colpi importanti dalla sua rivale per eccellenza nelle ultime stagioni. Ancora lontano dall'accordo per il rinnovo col Napoli, Mertens è stato sondato dai bianconeri, che avrebbero la possibilità di prelevarlo a costo zero la prossima estate qualora non dovesse prolungare. Altro profilo allettante è Allan, che secondo le indiscrezioni sarebbe stato tra i leader dell'ammutinamento: il centrocampista, gradito molto da Sarri, piace altresì alle migliori società europee e potrebbe acconsentire a un trasferimento dopo quello mancato lo scorso gennaio.

Messo ai margini da, infine, anche Ghoulam è stato accostato alla Juventus , nella quale ritroverebbe un suo grande estimatore in panchina.

Calciomercato Juventus, da Koulibaly a Fabian Ruiz: smacco al Napoli

Come dimostrano gli arrivi di Quagliarella, Higuain e Sarri (tra i più rumorosi), la Juventus non si tira di certo indietro quando deve beffare le sue dirette concorrenti. Così, un altro smacco clamoroso non sembra da escludere. Con Bonucci e Chiellini avviati verso il finale di carriera, del resto, la dirigenza ha già iniziato a costruire la difesa del futuro con l'arrivo di de Ligt. Tuttavia, nelle prossime sessioni non sono da escludere nuove trattative importanti, tra le quali potrebbe figurare Koulibaly, centrale difensivo già accostato in passato ai bianconeri. Se tra i pali azzurri si sta facendo largo Meret, infine, a centrocampo brilla la stella di Fabian Ruiz, seguita da tempo da Real Madrid e Barcellona. Il sogno per la Juve non è impossibile, considerata la sua caratura mondiale e capacità economica.

Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Fabian: senza Champions cessioni eccellenti

Le indiscrezioni sulle possibili cessioni eccellenti del Napoli, come già accennato, sono aumentate nelle ultime settimane, quando la prospettiva di un mancato accesso alla prossima Champions League si è fatta concreta. Lazio, Cagliari, Atalanta e Roma, che precedono gli azzurri in classifica, sono avversarie agguerrite e godono di maggior serenità nell'ambiente, fattore che le avvantaggia nella corsa. Da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per Allan, Mertens, Insigne e gli altri campioni: il futuro napoletano resta un'incognita.

