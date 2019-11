CALCIOMERCATO ROMA KEAN ULTIME / Con Nikola Kalinic che, arrivato fuori condizione, sarà fermo per infortunio fino a gennaio e poi dovrà ritrovare la forma, la Roma starebbe intensificando i lavori sul calciomercato alla ricerca di un nuovo attaccante da inserire in rosa. Un profilo che abbia caratteristiche differenti anche rispetto all'esperto centravanti croato. E mentre i tifosi sognano lo svincolato di lusso Zlatan Ibrahimovic oppure la grande occasione Dries Mertens dopo il caso Napoli, dalla Premier League spunta un'altra buona pista. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Dal ritorno in Serie A al ritiro: tutti gli scenari sul futuro di Ibrahimovic

Calciomercato Roma, la pista Kean

Il progetto Roma è più a lunga scadenza, per questo l'identikit del possibile rinforzo in attacco porta ad un elemento più giovane dei sopracitati.

Molto più giovane nel caso di Moise, ex Juventus passato in estate all'dove sta facendo molta fatica. In estate i giallorossi ci avevano già pensato, ora secondo 'La Gazzetta dello Sport' fiutano l'occasione e studia l'operazione in prestito con diritto di riscatto. Classe 2000, molto amico dell'altro gioiello romanista, ha grandi potenzialità in ottica futura e la dirigenza giallorosso lo reputerebbe il profilo più interessante tra quelli attenzionati per in attacco.

LEGGI ANCHE ---->Roma, parla Smalling: "Lo United mi manca, ma..."

Calciomercato Roma, le altre piste

Nei giorni scorsi era spuntata anche l'ipotesi Haris Seferovic del Benfica che però non convince. Così come per il momento non scalderebbe il nome di Facundo Ferreyra, attaccante dell'Espanyol.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ----->

Calciomercato Inter, svolta Florenzi: mentre Rakitic e Vidal...