CALCIOMERCATO INTER FLORENZI RAKITIC VIDAL CONTE / Grandi manovre di calciomercato in vista per l'Inter a gennaio. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro, a più riprese, nei suoi messaggi verso la società: i nerazzurri devono investire nella sessione invernale, se vogliono rimanere competitivi sul lungo periodo nella sfida a distanza con la Juventus per il titolo. Qualità e ampiezza della rosa per adesso non soddisfano il tecnico, che si aspetta di ricevere dei rinforzi. Dunque, Marotta è al lavoro per accontentarlo. Facciamo il punto sul borsino delle trattative nerazzurre.

Calciomercato Inter, Florenzi prima alternativa per il centrocampo

Tra i profili maggiormente graditi da Conte, c'è sicuramente quello di Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma, ai tempi della Nazionale, era uno dei suoi fedelissimi. Soprattutto per la sua grande duttilità, che potrebbe tornare molto utile anche nel caso di una nuova avventura in nerazzurro. Secondo 'Tuttosport', Conte starebbe pensando principalmente a Florenzi in modo da avere un'alternativa spendibile non tanto come esterno, quanto come mezzala, ruolo ricoperto all'inizio della carriera, per dividersi il minutaggio con Sensi e Barella, ma anche, magari, in una zona di campo più avanzata, in un adattamento al 3-4-2-1 piuttosto che al 3-5-2 puro. Il giocatore accetterebbe, probabilmente, di buon grado l'offerta di Conte, per non perdere l'Europeo, per ora si è preso tempo per riflettere.

Alla Roma, Fonseca tiene fuori Florenzi per scelta tecnica e non di altra natura, ma intanto, il giallorosso è scivolato indietro nelle gerarchie e può crollare anche la sua valutazione.

Calciomercato Inter, no a Rakitic e Vidal

Contestualmente, l'Inter, sempre secondo 'Tuttosport', starebbe abbandonando le piste, in mezzo al campo, che portano verso Ivan Rakitic e Arturo Vidal. L'orientamento di Conte sarebbe infatti quello di ricorrere a giocatori maggiormente fisici e dinamici, il profilo del croato dunque non interessa più. Diverso il discorso per il cileno, che continua a piacere, ma il Barcellona per ora lo ritiene incedibile. Si potrebbe fare soltanto in caso di apertura dei blaugrana al prestito.

