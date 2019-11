CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC POGBA / Mario Mandzukic pronto a salutare la Juventus. Gli ultimi mesi sono stati difficili da digerire per il campione croato, escluso dal progetto tecnico di Sarri e voglioso di intraprendere nuove esperienze. Mandzukic piace in Qatar e in Premier League, dove già la scorsa estate il Manchester United ha provato a imbastire una trattativa senza raggiungere l'accordo. L'interesse non è mai scemato così come i contatti con la dirigenza bianconera, possibile preludio per la cessione nel calciomercato invernale, quando si parlerà anche di Paul Pogba: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, cessione Mandzukic a dicembre: le ultime

Desideroso di lasciare la Juventus, Mandzukic, riporta 'Tuttosport', sognerebbe di andare al Manchester United il prima possibile, ovvero già a dicembre. L'attaccante inizierebbe così ad allenarsi prima del trasferimento ufficiale che può avvenire solo da inizio gennaio: la sua volontà, però, può essere soddisfatta solo se i due club raggiungeranno un accordo informale. Le trattative, ad oggi, sembrano giunte nel vivo: il d.s. Paratici avrebbe avuto contatti con i dirigenti dello United che avrebbero spiegato di avere altre due alternative a Mandzukic, il quale sembra in pole position. Così, nelle prossime settimane potrebbe esserci lo scatto finale per la cessione vicina ai 4,5 milioni di euro.

Poco felice per quanto accadutogli negli ultimi mesi, del resto, Mandzukic starebbe aspettando soltanto il trasferimento, che aprirebbe ulteriori scenari sull'asse

Calciomercato Juventus, non solo Mandzukic: cessioni al Manchester United

Mandzukic non è l'unico talento bianconero che piace al Manchester United, che di recente ha mandato osservatori per la sfida di campionato contro il Milan. Nella lista degli inglesi ci sono anche Emre Can, Rugani e Matuidi, che potrebbero rientrare in futuri discorsi per il sogno Pogba, ricorrente ormai da anni nei pensieri juventini. Tra i tre, soprattutto il centrocampista tedesco sembra quello più sacrificabile, considerando anche i recenti malumori per l'esiguo spazio trovato e l'esclusione dalla lista Champions League.

Calciomercato Juventus, Pogba nel mirino: discorsi col Manchester United

Nelle trattative tra Juve e United per Mandzukic è difficile pensare che non si possa affrontare anche il discorso relativo a Pogba, centrocampista cercato anche dai migliori club al mondo, tra i quali il Real Madrid. Il ritorno del francese a Torino è difficile ma non impossibile e potrebbe essere favorito proprio dagli affari tra le due società, che sembrano anche in ottimi rapporti. Si attendono quindi ulteriori sviluppi per il possibile grande colpo juventino.

