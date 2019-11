CALCIOMERCATO INTER GIROUD / L'infortunio di Alexis Sanchez e la possibile partenza di Matteo Politano nella finestra invernale contribuiscono a rendere ancor più necessaria l'esigenza di intervenire a gennaio sul calciomercato per regalare ad Antonio Conte un altro attaccante. Già considerato non completo, il reparto offensivo ha bisogno di un nuovo elemento per garantire all'allenatore dell'Inter le rotazioni necessarie in vista di una seconda parte di stagione che sarà di fuoco. Beppe Marotta ha pubblicamente dichiarato che sarà fatto il possibile per accontentare le richieste del mister e gli uomini mercato nerazzurri hanno già avviato i lavori. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!



Calciomercato Inter, contatto per Giroud: c'è il primo 'sì'

Sarà caccia alle occasioni, cercando di individuare il profilo giusto a condizioni economiche vantaggiose. Ecco perché unendo i costi dell'operazione alle caratteristiche tecniche ed all'esperienza internazionale, l'identikit del colpo perfetto per l'attacco sembra corrispondere sempre più a Olivier Giroud, finito ai margini del Chelsea e vecchia conoscenza di Antonio Conte che lo portò a Londra dopo l'assalto sfumato a Edin Dzeko. Il francese, anche su input del commissario tecnico Didier Deschamps, è in scadenza di contratto a fine stagione e avrebbe maturato l'idea di anticipare i tempi cambiando aria a gennaio per non perdere l'Europeo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' nelle scorse settimane c'è stato un contatto diretto tra l'Inter e gli agenti del giocatore che avrebbero espresso l'assoluto gradimento per la destinazione nerazzurra. Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 5-6 milioni di euro, mentre l'ostacolo ingaggio da 8 milioni di euro l'anno può essere aggirato proponendo di spalmare quella cifra su un accordo da 18 mesi. Il prossimo passo sarà il contatto Inter-Chelsea, ma c'è fiducia: Giroud è il primo nome sulla lista della spesa per il ruolo di vice-Lukaku.

Calciomercato Inter, vice-Lukaku: le alternative a Giroud

Non mancano però le ipotesi alternative a Giroud, visto che la dirigenza interista chiaramente non vuole farsi trovare impreparata qualora con il francese non dovesse andar bene. Un nome valido, visti anche gli ottimi rapporti col Genoa, è quello di Kouame che però costa. In discesa le quotazioni di Petagna, da monitorare invece Kevin Lasagna dell'Udinese. Non trovano conferma invece le voci sul possibile riacquisto anticipato di Andrea Pinamonti: l'Inter vuole che completi almeno questa stagione in rossoblu per poi valutare il futuro con calma in estate. Ed in ogni caso, un giovane talento in rampa di lancio in casa nerazzurra c'è già ed è Sebastiano Esposito, al quale in questo momento non si vogliono chiudere gli spazi che si sta guadagnando a suon di prestazioni.

