CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC ULTIME / "Adesso tornate a guardare il baseball". Mai banale, Zlatan Ibrahimovic si congeda dai LosAngelesGalaxy e dice addio alla MLS con un post... 'alla Zlatan'. Due anni, 53 gol e 15 assist dopo il suo sbarco negli Stati Uniti, lo svedese il prossimo 31 dicembre sarà libero da ogni vincolo contrattuale ed a 38 anni compiuti torna ad infiammare il calciomercato. Ritiro, un altro campionato esotico, un nuovo top club o una grande sfida da cogliere: quale sarà il futuro di Ibra?

Calciomercato, i possibili scenari per il futuro di Ibrahimovic

Detto che al momento non può essere escluso nulla, neanche il ritiro dal calcio giocato, le proposte per nuove avventure esotiche non mancano, con Cina, Australia, Qatar e tanti altri Paesi che sicuramente un tentativo lo faranno. In Europa è stato di recente accostato all'Atletico Madrid, ma pure ad un possibile ritorno in Premier League. Tra le ipotesi più calde per il futuro dell'attaccante svedese però va tenuta sicuramente in considerazione la Serie A. Il Bologna è quel tipo di sfida che potrebbe intrigare Ibrahimovic, tentato soprattutto dalla presenza dell'amico Sinisa Mihajlovic che lo sta corteggiando senza sosta. Ipotesi difficile, così come quelle che conducono a Napoli e Inter che restano sullo sfondo, soprattutto quest'ultima.

Ma attenzione al Milan, che si è messo dapprima in posizione di attesa ma potrebbe avere un piano.

Calciomercato Milan, le cessioni per Ibrahimovic (e non solo)

Arriviamo quindi al Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi la dirigenza rossonera avrebbe pianificato tre partenze per la sessione di gennaio: oltre Kessie, in uscita ci sono Ricardo Rodriguez e Borini. Tre partenze che, contando anche il risparmio sull'ingaggio lordo, secondo la 'Rosea' porterebbero ad avere in cassa un tesoretto da 60 milioni di euro. Cifra importante con cui la dirigenza milanista potrebbe avviare concretamente il piano per l'assalto a Zlatan Ibrahimovic, che ha comunque ancora qualche resistenza sulla possibilità di tornare in rossonero perché non vorrebbe intaccare il ricordo lasciato a Milano. L'idea di rilanciare il 'Diavolo', comunque, è altrettanto allettante. Con quel tesoretto quindi il Milan può davvero tentare Ibra, più di quanto non sia riuscito a fare Leonardo un anno fa: la prima proposta potrebbe essere un ingaggio da 4 milioni di euro l'anno, ma per usufruire delle agevolazioni fiscali lo svedese dovrebbe restare fino al 2021, quando avrà 40 anni. L'ideale sarebbe quindi orientarsi su un contratto più breve, ma lì bisognerebbe poi intervenire sulle cifre per convincerlo. Parallelamente, si portano avanti i discorsi per rinforzare anche gli altri reparti.

Calciomercato Milan, i nomi per gennaio

La priorità è rappresentata dalla difesa. Si cerca un profilo pronto subito in mezzo e da 'La Gazzetta dello Sport' arrivano ulteriori conferme Merih Demiral, il centrale della Juventus che in bianconero non sta trovando spazio. Il turco avrebbe scavalcato il compagno Rugani nelle preferenze rossonere, ma va convinta la dirigenza juventina che in estate aveva alzato la richiesta per mettere a bilancio una plusvalenza immediata. Poi si lavorerà anche sul centrocampo per sopperire alla partenza di Kessie sempre più probabile.

