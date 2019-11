JUVE INTER BENTANCUR SENSI BARCELLONA / Le parole di Ivan Rakitic nelle scorse ore hanno certificato il malcontento del centrocampista croato al Barcellona. Da alfiere a riserva di lusso, con il classe '88 che tra Liga e Champions League è partito solo una volta titolare nella stagione in corso. Rakitic non è più un punto di riferimento dello scacchiere di Valverde e valuta seriamente un eventuale addio al Barça già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus e Inter, Sensi e Bentancur obiettivi del Barcellona

L'Inter da tempo monitora la situazione del vice-campione del mondo, anche se il primo obiettivo in mediana di Conte resta il compagno di club Vidal. Anche la Juventus in estate aveva guardato con interesse al giocatore, con il Barcellona che in cambio chiese il cartellino di Bernardeschi. Tutto si concluse con un nulla di fatto, con Rakitic che adesso reclama spazio e minutaggio in vista anche degli Europei con la casacca della sua nazionale. Allo stesso tempo, il Barcellona sta lavorando al post-Rakitic e guarderebbe con attenzione soprattutto alla Serie A.

E' risaputo l'interesse dei campioni di Spagna per Stefano, già adocchiato ai tempi del Sassuolo e con l'agente del talento dell'Inter volato nel capoluogo catalano nelle scorse settimane.

Juventus, l'ombra del Barcellona su Bentancur

Un altro gioiello che stuzzica il Barça è Rodrigo Bentancur, che sta scalando le gerarchie nella nuova Juventus targata Maurizio Sarri dopo un inizio da comprimario. La dirigenza della Continassa crede molto nelle potenzialità dell'uruguaiano, anche se un'offerta superiore ai 50 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola la prossima estate. L'ex Boca Juniors ha rinnovato lo scorso giugno fino al 2024 e il 50% di una sua eventuale cessione finirebbe nelle casse del sodalizio di Buenos Aires. Oltre al Barcellona, anche Atletico Madrid e Manchester City avrebbero chiesto informazioni sul classe '97.

