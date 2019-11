INTER FIRMINO MARTINEZ / Roberto Firmino, malgrado le poche reti finora in stagione (tre in tutte le competizioni), si sta confermando un elemento imprenscindibile per il reparto offensivo del Liverpool. Il brasiliano è una pedina fondamentale per le alchimie tattiche di Klopp, che con il successo nello scontro diretto contro il Manchester City ha fatto il vuoto in classifica e sogna uno storico trionfo in Premier League.

Calciomercato Inter, Firmino al Barcellona blinda Lautaro Martinez

Firmino, senza dubbio, fa gola a diverse big europee sul mercato ed in particolare al Barcellona. Il club campione di Spagna avrebbe individuato nel 28enne il successore ideale in attacco di Luis Suarez, destinato all'addio a fine stagione.

E stando alla stampa spagnola, inoltre, Firmino sarebbe ingolosito dal corteggiamento del Barça, pronto ad accontentare il Liverpool sulle richieste economiche dei 'Reds' che chiederebbero almenodi euro per l'ex Hoffenheim.

Inter, dal Barcellona al rinnovo: la situazione di Lautaro Martinez

Un possibile assalto del Barcellona per Firmino riguarderebbe da vicino l'Inter e allontanerebbe definitivamente un'offensiva dei blaugrana per Lautaro Martinez, altro obiettivo sensibile della compagine catalana. Il 'Toro' ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio, con il suo agente che ai microfoni di Calciomercato.it ha rivelato la volontà di arrivare presto ad un accordo per il rinnovo con l'Inter.

