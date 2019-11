CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic si appresta ad iniziare una nuova avventura. Il fuoriclasse svedese ha terminato l'esperienza ai Los Angeles Galaxy e con un post su Instagram certifica l'addio al club statunitense, dopo non aver rinnovato il contratto in scadenza. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercatoClicca Qui!

L'ex Milan, Juventus e Inter ha postato: "Sono arrivato, ho visto, ho conquistato. Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi del Galaxy: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego. La storia continua… Adesso tornate a guardare il baseball". Negli ultimi giorni l'ipotesi di un ritorno al Milan non è più una semplice suggestione, con Ibrahimovic che resta anche nel mirino di Napoli e Bologna in Serie A.

Occhio anche alle piste estere, ultimo l'interesse per il classe '81 del

Qualche minuto più tardi - sul sito web e i profili social - è arrivata anche l'ufficialità da parte della società statunitense: "I Los Angeles Galaxy annunciano oggi che Zlatan Ibrahimovic non tornerà nel 2020 per la nuova stagione della MLS. Il club e il giocatore hanno deciso di separarsi reciprocamente".

