CALCIOMERCATO MILAN SUSO DEPAY / Lo si dice e scrive da almeno un paio d'anni, ma questa può essere davvero l'ultima stagione di Suso con la maglia del Milan. Discusso, anche con toni deprecabili spesso e volentieri dai tifosi, l'esterno spagnolo non fa impazzire la dirigenza (al di là di quello che viene detto pubblicamente) ed è in fin dei conti uno dei pochi dell'attuale rosa ad avere buon mercato. L'approdo nella scuderia di Mino Raiola, la trattativa tra lui e il potente agente è in corso come raccolto da Calciomercato.it, potrebbe dare la spinta definitiva alla sua partenza verso altri lidi.

Calciomercato Milan, addio Suso: prezzo e possibili destinazioni

Il futuro di Suso potrebbe essere in Spagna oppure in Inghilterra. Nella Liga l'estimatore più importante è il Siviglia, precisamente Monchi che lo avrebbe voluto già alla Roma. Occhio poi al Valencia e all'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. In Inghilterra, invece, il 25enne di Cadiz interessa sicuramente a diversi club di fascia medio-alta, dal West Ham al Wolverhampton. Un pensiero potrebbe farlo pure il Tottenham, per sostituire magari un partente.

Il classe '93, ricordiamo, ha una clausola di circa 40 milioni di euro, ma per il sì del Milan potrebbero bastarne tra i 25 e i 30.

Calciomercato Milan, Depay per rimpiazzare Suso: gli ostacoli

Il nome giusto per rimpiazzare Suso potrebbe essere Memphis Depay, già da tempo nel mirino dei rossoneri e non solo. Per età (25 anni), l'esterno olandese rientra in alcuni dei 'paletti' della gestione targata fondo Elliott, anche se per strapparlo al Lione servirebbero almeno 40 milioni di euro. Inutile dire che su di lui ci sono diversi club, inglesi in particolar modo: "Sono concentrato sulla mia buona stagione - ha detto Depay, provando a scacciare i rumors legati al suo futuro, a 'Voetbal Primeur' - La Premier League è una competizione molto bella, poi ipende dal club che è interessato. Comunque io appartengo a una squadra che gioca un buon calcio, un calcio che mi valorizza permettendomi di fare quello che serve". a me così posso fare quello che serve". Il CT dell'Olanda, Koeman, gli ha di fatti 'consigliato' di lasciare il Lione per un grande club. E il Milan, nonostante tutto, lo è.

