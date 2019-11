CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / L'Inter non intende privarsi del suo (fino ad oggi) trascinatore Lautaro Martinez, non a caso è al lavoro per ritoccargli se non raddoppiargli il suo attuale stipendio - circa 1,5 milioni di euro - alzando o eliminando del tutto (volontà Marotta) la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e valida solo per l'estero nonché dal 1° al 15 luglio. Ai microfoni di Calciomercato.it il suo agente Beto Yaque ha detto che presto si arriverà a un accordo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato nerazzurro CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Barcellona fa sul serio per Lautaro: idea scambio con Dembele!

Ciononostante il classe '97 continua ad essere al centro dei riflettori del calciomercato. Quattro super potenze europee sono molto interessate all'ex Racing, autore di 8 gol e 3 assist in questa prima parte di stagione. Parliamo dei due Manchester, City e United, del Real Madrid e soprattutto del Barcellona. In blaugrana ha uno 'sponsor' illustre, vale a dire Leo Messi col quale ha subito trovato un grande feeling in Nazionale.

Il Barça è alla ricerca di un erede di Luis- il quasi 33enne uruguagio è dato in partenza a giugno, destinazione probabile la- e proprio il 'Toro' è fra i nomi in cima alla lista.

Non è escluso che per mettere le mani sul 22enne di Bahia Bianca, battendo una concorrenza agguerrita, il Barça possa proporre uno scambio. Con Vidal e un altro, magari Rakitic? Magari con Ousmane Dembele, che fin qui ha deluso le attese - dietro si è portato problemi fisici ma soprattutto comportamenti poco professionali - e che ha una valutazione economica molto simile. Ma in tal caso l'Inter potrebbe pretendere comunque l'aggiunta di una contropartita economica, ovvero soldi più Dembele.

Calciomercato Inter, Lautaro erede Suarez? Gli altri (quattro) candidati e la 'spesa' del Barcellona

Per l'eredità di Suarez, comunque, il Barcellona potrebbe guardare pure altrove, specie se Suning dovesse innalzare un muro invalicabile per Lautaro. Già circolati i nomi di Mbappe, Kane, Rashford e Firmino. Molto complicati i primi due, il francese del PSG forse impossibile, molto meno l'inglese del Manchester United e il brasiliano del Liverpool. Per il post 'Pistolero' i catalani potrebbero investire sui 100 milioni di euro.

