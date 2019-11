CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MERTENS NAPOLI / Dries Mertens via dall'Italia: sarebbe questa la decisione presa dall'attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli. Come riferito da 'gonfialarete.com', l'ex Psv Eindhoven avrebbe maturato la scelta di lasciare la Serie A e andare in MLS: per lui ci sarebbe in prima fila il New York City Football Club, ex squadra di Andrea Pirlo, con l'interesse anche dell'Inter Miami Football Club di Beckham. L'addio di Mertens agli azzurri sembrerebbe ormai scontato, anche se difficilmente De Laurentiis lascerà partire i big a gennaio, con il rischio poi di perdere il belga a zero in estate.

Calciomercato Inter, Mertens a zero: le ultime

Negli ultimi giorni il nome di Dries Mertens era stato avvicinato con insistenza all'Inter: i nerazzurri lo avrebbero individuato come possibile rinforzo a parametro zero per la prossima stagione, con la possibilità di anticipare il suo arrivo anche a gennaio.

L'età (33 anni) e l'ingaggio da garantire poi al belga rappresenterebbero i nodi di una trattativa che per l'estate, una volta accertato la non possibilità di restare in azzurro, avrebbe per l'Inter come unica controparte proprio il calciatore.

Calciomercato Juventus, Mertens ritorna da Sarri?

Oltre ad Inter, per Mertens si è parlato anche di Milan e Juventus: in bianconero l'attuale numero 14 del Napoli ritroverebbe Maurizio Sarri, l'allenatore che con lo spostamento dalla fascia sinistra al centro dell'attacco ha fatto esplodere Mertens sotto il profilo realizzativo. Una situazione che potrebbe ripetersi anche a Torino dove i bianconeri non hanno una vera e propria alternativa al centro dell'attacco per Higuain. Mertens chiederebbe un triennale da quattro milioni di euro.

Le idee italiane ad ogni modo, se fosse confermata la decisione del calciatore di volare Oltreoceano e andare in MLS, sarebbero destinate a spegnersi sul nascere.

