ROMA MANCINI NAZIONALE / Non si ferma la sfortuna per la Roma: altro problema fisico per la squadra di Paulo Fonseca che deve fare i conti con lo stop di Gianluca Mancini, fin qui una delle sorprese della squadra giallorossa, soprattutto dopo che è stato impiegato da centrocampista proprio per far fronte all'emergenza assenza.

Al difensore exè stato riscontrato dallo staff sanitario della Nazionale un diffuso affaticamento muscolare che ha spinto Mancini ad autorizzare il suo rientro a Roma per evitare di correre rischi, in accordo con i medici giallorossi: il calciatore lascerà il ritiro domani mattina.

Altra perdita quindi per l'Italia di Mancini che ha già dovuto far i conti con il forfait di Verratti: gli azzurri, già qualificati ad Euro 2020, sono attesi dalle sfide contro Bosnia e Armenia, rispettivamente venerdì e lunedì prossimi.