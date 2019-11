CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN NAPOLI HAALAND BERG / Vento del Nord sulla Serie A: dall'Europa settentrionale arrivano i talenti che possono accendere le prossime battaglie in ottica calciomercato. Un nome su tutti è quello di Haaland, bomber sbocciato al Salisburgo, capace di attirare l'interesse di tutte le big d'Europa. Ma non c'è solo il 19enne ex Molde ad essere sotto i riflettori degli operatori di mercato: tra gennaio e la prossima estate, nel nostro campionato potrebbe esserci una mini 'invasione' nordica.

Calciomercato Juventus e Napoli, Haaland: serve una super offerta

L'interesse di Juventus e Napoli per Erling Haaland non è recente, ma oltre al tempo sono arrivati anche tanti gol che hanno complicato i piani delle due compagini italiane: sono 26 in 18 partite stagionali, un bottino che ha portato tutte le grandi d'Europa a cerchiare con rosso il nome del bomber norvegese. Ovvio che la sua valutazione sia schizzata verso l'alto, tanto che si è parlato anche di una valutazione di 100 milioni: cifra che non spaventa certo Real Madrid e Manchester United tra le società interessate.

Calciomercato Napoli, non solo Haaland: occhi su Berge

Se Halland rappresenta un obiettivo complicato da raggiungere per concorrenti e valutazione, il Napoli punta anche ad un altro norvegese: si tratta di Sander Berge, 21 anni, centrocampista del Genk che ha stregato anche il Liverpool di Klopp. Per lui, accostato anche in estate anche alla Fiorentina, servono almeno 20 milioni di euro e non è da escludere che il club partenopea possa provare ad anticipare la concorrenza già nel mese di gennaio, soprattutto in caso di partenza di Allan.

Calciomercato, da Ajer a Elyounoussi: Serie A alla finestra

Se Haaland e Berg sono i due norvegesi più ambiti, non mancano altri nomi che sono in orbita Serie A: in estate si è a lungo parlato di Mohamed Elyounoussi, 25enne esterno offensivo che con il Celtic (è di proprietà del Southampton) sta avendo un ottimo rendimento. Sempre in Scozia è approdato due anni fa anche Kristoffer Ajer, 21enne centrale del Celtic: per lui c'è sempre l'interesse del Milan ma anche una società come il Napoli, chiamata a rifondare in estate, potrebbe farci un pensierino.

