CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC LODETTI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan, ha parlato del calciomercato del club rossonero, al momento in difficoltà in campionato: "Da tempo dico alla società di prendere un centrocampista in grado di avere in mano le chiavi della squadra. Il mercato estivo non è stato fatto correttamente". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Lodetti ha poi parlato di Ibrahimovic: "Un grande giocatore, ma ha quasi 40 anni, ha il carisma per mettere paura ai rivali, ma potrebbe andare in difficoltà.".

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'ipotesi di un ritorno del centravanti svedese in Serie A, sul quale c'è anche il Bologna di Sinisa, a caccia del colpo ad effetto nella finestra invernale. E attenzione anche alla Roma, altra possibile contendente per Ibra

