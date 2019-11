CALCIOMERCATO MILAN XHAKA KEAN / Milan costretto a correre ai ripari nella prossima sessione invernale di calciomercato. L'obiettivo della dirigenza sarà quello di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con un mix di giocatori esperti da aggiungere ai numerosi giovani rossoneri. In questo senso dall'Inghilterra giungono ulteriori conferme su due obiettivi in vista di gennaio: si tratta di Granit Xhaka e Moise Kean. Come riportato dal 'The Guardian', infatti, l'agente dell'ex Juventus Mino Raiola è già al lavoro per riportare l'attaccante in Italia attraverso la formula del prestito e ha già avuto contatti con il Milan.

Nel mirino dei rossoneri c'è anche il centrocampista svizzero, che è in rottura con l'Arsenal dopo la vicenda con i tifosi e potrebbe rappresentare un'importante occasione di mercato. Si preannunciano mesi piuttosto 'caldi' sull'asse Milano-Inghilterra.

