BAYERN MONACO WENGER FIFA / Niente Bayern Monaco per Arsene Wenger: l'ex Arsenal è stato presentato oggi come nuovo chief of global football development dalla Fifa.

All'ormai ex tecnico francese toccherà la responsabilità della supervisione della crescita e dello sviluppo del calcio; inoltre, Wenger "sarà anche l'autorità principale in materia di questioni tecniche, sia come membro del Comitato consultivo calcistico che tecnico coinvolto nel processo di revisione e processo decisionale dell'IFAB su potenziali modifiche alle regole del gioco".

L'allenatore, che fino a qualche giorno fa era indicato come potenziale allenatore del Bayern Monaco, con la conferma di Flick che prende sempre più piede, ha commentato così il nuovo incarico: "Non vedo l'ora di affrontare questa sfida estremamente importante, non solo perché sono sempre stato interessato ad analizzare il calcio da una prospettiva più ampia, ma anche perché la missione della FIFA come organo di governo del calcio mondiale è veramente globale. Credo che la nuova FIFA emersa negli ultimi anni abbia lo sport al centro dei suoi obiettivi ed è determinata a sviluppare il gioco nelle sue diverse componenti. So che posso contribuire a questo obiettivo e metterà tutta la mia energia in questo".

