ITALIA ACERBI IMMOBILE / Consueta conferenza stampa dal ritiro di Coverciano con protagonista Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio si è detto pronto a conquistare un posto per Euro 2020: "Resto con i piedi per terra e so che ogni opportunità che mi dara Mancini per me è come una finale. Sia nella Lazio che con l'Italia il posto fisso non è qualcosa nella mia indole: cerco di dare sempre il massimo per migliorarmi e far sì che l'allenatore non abbia mai l'idea di fare a meno di me. Ovunque vorrà mettermi il mister dovrò farmi trovare pronto. Italia-Svezia? Quella qualificazione mancata me la ricorderò sempre. Ero a vederla a casa di un mio amico: a fine partita ero incredulo, sono quelle cose che non ti aspetti mai.

Ora bisogna prendere spunto dagli errori e guardare avanti".

Sulla Bosnia, prossima avversaria degli azzurri: "Non sarà semplice, in un campo ostico e contro giocatori forti. Loro non sono passati e non hanno più nulla da perdere: vogliamo continuare a vincere ma non dobbiamo incappare in cali di concentrazione perché si rischiano brutte figure. Immobile? Si trova bene alla Lazio, è importante e lo ha dimostrato già l'anno scorso quando ne aveva fatto qualcuno in meno. Quest'anno invece sta facendo veramente bene: se va avanti così sarebbe da Pallone d'Oro".