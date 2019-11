INTER SKRINIAR CONTE / Le squadre di club tirano il fiato dopo un altro mini-ciclo piuttosto usurante. Delle tante partite ravvicinate ha parlato Milan Skriniar, uno degli 'stacanovisti' nella nuova Inter di Antonio Conte.

Intervistato dal ritiro della Nazionale slovacca, il difensore nerazzurro ha dichiarato a 'Sport.sme': "Match ravvicinati? Verso la fine della gara ti senti il fiato corto: si gioca nel weekend, poi durante la settimana e in mezzo ci sono i viaggi. È uno sforzo importante, ma siamo pagati per questo e sono contento di giocare determinate partite". Sull'ormai noto 'metodo Conte', poi: "Abbiamo fatto un'ottima preparazione estiva, molto dura, e giocato quattro partite in nove giorni, nessuno lo ha fatto. Ma sono felice che il mister si fidi molto di me e che mi faccia giocare ogni tre giorni. È dura, ma fisicamente mi sento bene".