CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN BARCELLONA / Willian sarà certamente uno dei calciatori che infiammerà di più i prossimi mesi di calciomercato. Le grandi squadre d'Europa hanno messo gli occhi su di lui ormai da tempo: la Juventus è tra quelle che sta fiutando l'affare. L'esterno in forza al Chelsea ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e da gennaio sarà libero di trovare un accordo con una nuova squadra.

Nonostante i 31 anni Willian continua ad offrire ampie garanzie e la capacità di giocare su entrambe le fasce fa sì che sia considerato uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . I bianconeri - come insegnano i colpi Matuidi, Khedira, Rabiot e Ramsey - sono molto attenti ai parametri zero e il brasiliano potrebbe essere il prossimo colpo ma bisognerà prestare attenzione soprattutto al: Willian - come riporta 'MundoDeportivo' - continua ad essere seguito con attenzione dai blaugrana, che lo ritengono perfetto per il 4-3-3.