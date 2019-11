ROMA DZEKO INTER FONSECA ZANIOLO / Edin Dzeko dopo un'estate passata sull'altalena del mercato, è rimasto alla Roma, rinnovando il contratto e spazzando via ogni voce che lo voleva all'Inter: "Il mercato è troppo lungo - ammette il bomber bosniaco a 'La Stampa' - Nel mio caso ha pesato. Con la testa ero ovunque, così nel primo giorno di ritiro ho parlato con Fonseca e gli ho detto che mi sentivo un giocatore della Roma. Fonseca ha personalità ed è onesto: ti parla con schiettezza anche quando non giochi, sa dare importanza a tutti. Ci ha fatto capire che qui c'è un progetto, non siamo di passaggio. Se mi sento un nuovo acquisto? Sono più motivato e contento.

Quando sei così rendi di più".

ZANIOLO - "Il primo giorno in allenamento andava a mille. E così ha continuato. Il talento ce l’ha, ma deve migliorare. Deve essere grato alla Roma, ora non deve pensare al futuro. Magari un giorno andrà altrove, gli ho detto di guardare avanti e non accontentarsi mai"

FASCIA - "Quella fascia l’hanno indossata Totti e De Rossi, pesa. Ma sono pronto. Con loro avevi più personalità in campo e fuori, si è perso qualcosa. Con me, Kolarov, Fazio, Mirante e Florenzi ci sono tanti giovani, ora tocca a noi indirizzarli"