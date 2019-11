Manchester United, UFFICIALE: nuova firma per Maguire

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED MAGUIRE / Arriva una nuova firma su un nuovo contratto per HarryMaguire.

Il difensore più costoso della storia, che in estate ha lasciato il Leicester per trasferirsi alper, si è legato allacon un lungo accordo. Il calciatore farà il suo esordio con le nuove scarpette per il match di qualificazione ai prossimi Europei, dell'contro il Montenegro