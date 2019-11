Calciomercato, Rashica commenta i rumors sul Milan

CALCIOMERCATO MILAN RASHICA - Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia dell'interessamento del Milan per Milot Rashica. Il 23enne attaccante esterno kosovaro, considerato il possibile erede di Suso, sta vivendo una stagione ad ottimi livelli in Germania con il Werder Brema, con cui ha segnato 6 gol e fornito 3 assist vincenti in 9 presenze tra Bundesliga e DFB Pokal.

A gennaio, tuttavia, l'operazione sarà tutt'altro che semplice come si evince dalle parole del diretto interessato: "I tifosi non devono preoccuparsi per il momento che stiamo attraversando. Sono molto sereno, ho un contratto lungo fino al 2022 e abbiamo una squadra fantastica - ha dichiaratoai microfoni della 'Bild', lasciando comunque una porta aperta al- Futuro? E' difficile pianificarlo con largo anticipo".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, torna Ancelotti: la strategia di Maldini

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a Correa: cambia l'attacco!