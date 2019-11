VIDEO CM.IT - Italia-Svezia, a due anni dalla disfatta

ITALIA SVEZIA DUE ANNI DISFATTA / Sono passati due anni proprio oggi dalla disfatta contro la Svezia. Il match del 13 novembre 2017 è una ferita che per tutti gli italiani rimarrà aperta ancora per molti anni. Gli azzurri di Ventura - come tutti ricorderemo - mancarono la qualificazione al Mondiale in Russia del 2018 non riuscendo a realizzare nemmeno un gol.

Un avvenimento davvero storico che non si verificava dal lontano '58. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo azzurro CLICCA QUI . Ora fortunatamente con Mancini è tornato il sereno e la qualificazione per i prossimi Europei per l'è già da tempo in tasca.

GUARDA IL VIDEO