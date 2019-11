Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in difesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS KUMBULLA VERONA - Con 15 punti in 12 giornate il Verona occupa il decimo posto in classifica ed è la migliore delle neopromosse in Serie A. Merito dell'exploit va soprattutto al reparto arretrato di Juric, che con soli 11 gol subiti è la seconda miglior difesa del campionato dietro soltanto alla Juventus.

E proprio il club bianconero, secondo quanto riportato dal sito 'goal.com', starebbe monitorando le prestazioni di quello che viene considerato il perno del terzetto difensivo degli scaligeri. Stiamo parlando di Marash, centrale albanese con passaporto italiano classe 2000, finito sul taccuino di Fabio: probabile che i campioni d'Italia continuino a seguirlo per l'intera stagione prima di dare l'assalto al giovane gialloblu.