CALCIOMERCATO MILAN ATTACCO IBRAHIMOVIC CORREA / La stagione del Milan non decolla. I problemi della squadra rossonera sono sotto gli occhi di tutti: Maldini e Boban a gennaio correranno ai ripari per cercare di risolvere soprattutto il problema del gol. Piatek è il lontano parente di quello ammirato tra Genoa e Milan lo scorso anno. Sono solo tre le reti in 788 minuti realizzate in campionato e due di queste dal dischetto. Leao, invece, è fermo ad un solo centro in più di 500 minuti. Troppo poco per una squadra che spera di rientrare nella corsa per l'Europa. A gennaio dunque si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione. Il Milan sogna il grande colpo in avanti e in questi giorni sono stati fatti tanti nomi: in cima alla lista c'è quello di Zlatan Ibrahimovic. Ma attenzione anche al profilo di Mandzukic che resta in uscita dalla Juventus ma che piace parecchio al Manchester United. Dalla Spagna, poi, è tornato con forza l'idea MarianoDiaz. I buoni rapporti con il Real Madrid potrebbero certamente favorire l'affare.

In Italia, infine, si monitora la situazione Mertens, che piace a Juventus e Inter e che chiede un triennale a 4 milioni di euro

Ma attenzione anche a ciò che potrebbe succedere sugli esterni. Rebic non ha per nulla convinto e il divorzio potrebbe essere immediato. Anche Castillejo e Suso stanno deludendo e l'ex Liverpool con il nuovo agente potrebbe chiedere la cessione. Ci sarebbe così spazio per l'obiettivo dell'estate Correa, che l'Atletico Madrid potrebbe lasciare andare per far spazio a Rodrigo. Si monitora, inoltre, la situazione legata a DePaul ma il colpo a sorpresa potrebbe arrivare dall'Inghilterra con Pedro, in uscita dal Chelsea. Le prossime settimane saranno decisive per l'attacco del Milan che potrebbe davvero cambiare volto

